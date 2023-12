Jos Verstappen verwacht niet te racen met Max: "Ben ik te oud voor"

Max Verstappen maakte dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Nederlander werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Zijn vader Jos Verstappen is enorm trots op de resultaten van zijn zoon, maar hij sluit uit dat ze ooit samen gaan deelnemen aan een race.

Max Verstappen kende dit jaar één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij won negentien Grands Prix, brak een enorme hoeveelheid records en hij reed meer dan duizend rondjes aan kop. Hij oogstte veel lof, maar hij sprak zich ook regelmatig uit over zijn toekomst. Hij droomt ervan om ook te racen in andere klassen, hij maakte er geen geheim van dat de 24 uur van Le Mans bovenaan zijn bucketlist staat.

De kans is klein dat hij dan samen met zijn vader Jos Verstappen deelneemt. Verstappen senior denkt namelijk dat hij hier te langzaam voor is geworden. Bij PlanetF1 spreekt Jos Verstappen zich uit: "Het niveau dat Max laat zien is bizar. Daarom voel ik mij daar te oud voor. Ik ken hem, ik weet hoe ik was toen ik jong was. Als hij racet in andere categorieën, dan wil hij ook daar winnen. Dan rijd ik als een oude man die anderhalve seconde langzamer is. Hij vindt dat niet leuk en ik ook niet."