Newey wil vertrek bij 'familie' Red Bull niet uitsluiten

Adrian Newey is al geruime tijd betrokken bij het team van Red Bull Racing. De Britse topontwerper stond aan de wieg van de successen van de Oostenrijkse renstal. Newey geeft aan dat Red Bull als een familie aanvoelt, maar een vertrek wil hij niet helemaal uitsluiten.

Newey is verantwoordelijk voor alle succesbolides van het team van Red Bull. De ontwerper wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied en bij Red Bull zijn ze dan ook zeer blij met hem. In de nabije toekomst werkt Newey nog gewoon voor Red Bull, maar er is altijd een kleine kans dat hij daarna een nieuw avontuur aangaat. In het verleden probeerde Ferrari hem al binnen te hengelen.

Newey wil een vertrek bij het team van Red Bull dan ook niet helemaal uitsluiten. De Brit voelt zich goed op zijn plek, maar in de podcast 'Formula for Success' van David Coulthard en Eddie Jordan is hij wel eerlijk: "Bij Red Bull heb ik al sinds het begin genoten. Het is een team waar ik nauw betrokken ben geweest bij het opzetten van de engineering kant van het verhaal, dus ik voel mij er comfortabel. We weten hoe we werken. Om nu over te stappen, zou voelen alsof je je familie verlaat. Dat is wel hoe ik Red Bull nu zie. Maar ik zeg niet dat ik nooit zou vertrekken, dat zou ik nooit zeggen."