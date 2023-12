Newey is Ecclestone eeuwig dankbaar: "Ik was er niet goed aan toe"

Adrian Newey speelt een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. De Britse topontwerper stond aan de wieg van de wereldtitels van Red Bull, maar in 2021 was hij geruime tijd uit de running. Hij raakte zwaargewond bij een fietsongeval en hij is Bernie Ecclestone nog altijd dankbaar voor zijn hulp.

Newey raakte halverwege het seizoen 2021 zwaargewond bij een fietsongeval in Kroatië. De Britse ontwerper liep daarbij een schedelbreuk op. Newey belandde in het ziekenhuis, maar met de hulp van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone vloog hij al snel terug naar Groot-Brittannië. Newey heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Ecclestone hem heeft geholpen, maar nu komt hij met meer details.

Premier

Newey was te gast in de podcast 'Formula For Success' van David Coulthard en Eddie Jordan. Daar deelt hij zijn verhaal over zijn fietsongeval: "Ik liep daar een schedelbreuk op. Gelukkig trokken mijn vrouw en ik die dagen daarvoor op met Bernie Ecclestone. Ik was er niet bepaald goed aan toe. Mijn vrouw belde Bernie op en ze zei dat het er niet goed uitzag en dat ik naar het ziekenhuis moest. We waren in Kroatië en Bernie belde zijn Kroatische ex-vrouw, die op haar beurt weer de premier belde. Die belde dan weer het hoofd van de neurologische operaties, maar die was op vakantie in Bosnië."

Stalingrad

Newey had de hulp van Ecclestone daarna nog een keertje nodig. De topontwerper belandde in het ziekenhuis, maar dat had hij weinig vertrouwen in. Hij omschrijft het als Stalingrad: "Ik werd opgenomen en in de middag kwamen drie wijze mannen aan mijn bed staan. Eén van hen sprak een beetje Engels en hij zei dat ik mijn schedel had gebroken en dat ik snel geopereerd moest worden, omdat ik mij zicht kon verliezen. Ik vroeg wat het risico op hersenschade was en hij zei 5 of 10 procent. Ik belde mijn vrouw en zei dat ze mij weg moesten halen. Bernie en Christian Horner kwamen in actie en toen werd ik in Engeland geopereerd."