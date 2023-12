Verstappen hekelt overvolle kalender voor 2024

De Formule 1-kalender van 2024 kent een recordaantal van 24 raceweekenden. Het wordt een druk jaar voor de teams en coureurs. Niet iedereen zit hier op te wachten, Max Verstappen is bijvoorbeeld zeer kritisch. Hij wijst ook naar alle verplichtingen tijdens de raceweekenden.

De populariteit van de Formule 1 is ook af te lezen aan de kalender. Er zijn in de afgelopen jaren steeds meer races bijgekomen en dat zorgt nu dus voor een recordkalender. In 2024 staan er geen nieuwe races op de planning, maar wordt er wel weer geracet in Imola en China. Beide Grands Prix ontbraken dit jaar op de kalender. Nu staan ze allebei weer op de planning en dat zorgt ervoor dat de coureurs het druk gaan krijgen.

Max Verstappen is zeer kritisch op deze plannen van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft al vaker gezegd dat hij hier geen fan van is. In een interview met Formule 1 Magazine is hij nog steeds kritisch: "Ik heb altijd al gezegd dat 24 raceweekenden gewoon te veel is. Het gaat niet alleen om de races, alles daar omheen maakt het moeilijk. Alle marketingactiviteiten, de dagen in de simulator en de persoonlijke sponsorverplichtingen. Ik houd dan amper dagen voor mijzelf over."