"Häkkinen verkiest Hamilton boven Verstappen in één scenario"

Max Verstappen en Lewis Hamilton worden gezien als twee van de beste Formule 1-coureurs van het moment. De twee zijn elkaars tegenpolen en Verstappen is momenteel de regerend wereldkampioen. Mika Häkkinen zou Hamilton liever als zijn teamgenoot hebben dan Verstappen.

Verstappen kende dit jaar een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd met speels gemak voor de derde keer wereldkampioen en hij verbrak een enorm aantal records. Verstappen won daarnaast negentien Grands Prix in één seizoen, dat is een resultaat wat nog nooit iemand heeft behaald. Hamilton kende een lastiger jaar waarin hij voor het tweede seizoen op rij geen Grand Prix wist te winnen.

Hamilton

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen volgde de strijd in de Formule 1 met veel interesse. De Finse oud-coureur schoof aan bij het Viaplay-programma F1 Talks en daar wordt hem gevraagd of hij liever Hamilton of Verstappen als teamgenoot zou hebben: "Als ik nu zou moeten kiezen, dan liever Lewis. Hij is ontzettende ervaren in alle aspecten, dus ik zou van hem kunnen leren en tijd besparen. Natuurlijk is hij supersnel. Ik denk dat Lewis een interessante teamgenoot zou zijn."

Verstappen

Häkkinen zou dus niet voor Verstappen willen kiezen in dit scenario. De Fin heeft niets tegen Verstappen, maar in deze casus heeft hij een duidelijke mening: "Max is uiteraard heel erg snel, maar op de lange termijn zou het denk ik niet zo'n goede keuze zijn als je kijkt naar de mogelijke kansen voor een team. Dat geldt ook voor mij, waarschijnlijk zou het met mij niet zo goed werken."