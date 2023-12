Managementbureau Alonso contracteert Nederlands talent

Fernando Alonso houdt zich bezig met veel meer zaken dan de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is bijvoorbeeld ook de medeoprichter van A14 Management waarmee hij jonge coureurs bijstaat. De Nederlander Niels Koolen is nu onderdeel geworden van deze groep.

Dit betekent dus dat Koolen onder de vleugels van Alonso op jacht gaat naar succes in de autosport. De 22-jarige Koolen reed dit seizoen in het FRECA-kampioenschap, maar daarin wist hij geen WK-punten te scoren. Koolen komt uit een goede racefamilie, zijn vader Kees Koolen is immers een veteraan in de Dakar Rally. In welke klasse Koolen in 2024 gaat rijden is nog niet duidelijk, maar A14 zal hem in ieder geval gaan steunen.