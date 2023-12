Wolff waarschuwt concurrenten: "Krijgen ze spijt van"

Het team van Mercedes presteerde dit jaar niet op de gewenste manier in de Formule 1. Ze wilden meevechten om de zeges en de titels, maar dat lukte niet. Mercedes-teambaas Toto Wolff barst van het vertrouwen voor de toekomst en hij deelt dan ook een waarschuwing uit richting de concurrentie.

Mercedes wilde dit jaar juist terugslaan na een teleurstellend 2022. In dat jaar wisten ze slechts één race te winnen met George Russell in Brazilië. Dit jaar moest alles anders gaan en wilde Mercedes de aanval openen op het team van Red Bull Racing. Ze kwamen van een koude kermis thuis, want Red Bull was oppermachtig. Mercedes wist niets te winnen en de tweede plaats in het constructeurskampioenschap was een schrale troost.

Spijt

Mercedes-teambaas Toto Wolff barst in ieder geval van het zelfvertrouwen. De Oostenrijker heeft slecht nieuws voor zijn tegenstanders en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "We hebben dit seizoen heel erg veel geleerd. De races en de seizoenen die het moeilijkst zijn, zijn ook de situaties waar je het meest van leert. We zeggen altijd dat de dagen waarop we verliezen, de dagen zijn waar onze tegenstanders spijt van gaan krijgen. We hebben dan het meest geleerd."

Profiteren

Wolff wil allerlei positieve punten meenemen uit de tegenvallende wedstrijden van de afgelopen twee jaar. De Oostenrijker legt het uit: "Ik denk dat wij als organisatie en als mensen heel veel lessen hebben geleerd, ook op technisch vlak. Daarvan zullen we profiteren. Ik zou er geen punt uit kunnen pikken, want we hebben naar zoveel dingen gekeken. Dat zal ons allemaal gaan helpen bij de progressie voor het volgende jaar. Het is een constante leercurve en in de komende jaren zullen er weer situaties komen die we niet hadden verwacht."