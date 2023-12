Verstappen neemt risico: "Hopelijk breek ik mijn been niet!"

De meeste Formule 1-coureurs genieten momenteel van een welverdiende vakantie. Dat betekent dus ook dat ze zich bezig kunnen houden met andere zaken dan autoracen. Max Verstappen stapt weer in het vliegtuig en hij gaat een risicootje nemen. Hij gaat namelijk weer skiën en hij hoopt dat hij geen vervelend telefoontje hoeft te plegen.

Verstappen kende dit jaar een recordbrekend seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij won negentien Grands Prix. Verstappen gaf meerdere keren aan dat hij het een lang en slopend seizoen vond. Toen het racen er eenmaal opzat, moest hij ook nog een aantal sponsorevenementen afwerken.

Nu kan Verstappen gaan relaxen, maar dat betekent niet dat hij thuis op de bank een boek gaat lezen. In de podcast 'Talking Bull' deelt hij zijn drukke programma: "Ik ga alsnog veel reizen. Ik moet eerst naar een bruiloft van mijn zwager in Brazilië. Ik breng daar ook de kerstdagen door, want anders moet ik direct weer terug naar Europa. Dat wordt wel fijn met die temperaturen in Brazilië. Ik ontvlucht dan de kou. Ik ga daarna weer terug naar de kou en de sneeuw, want ik heb al vijf jaar niet geskied. Hopelijk hoef ik het team in januari niet te vertellen dat ik mijn been heb gebroken!"