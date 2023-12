Jos Verstappen ziet Red Bull-transfer Hamilton wel zitten

Vlak voor het einde van het seizoen ging er een opvallend gerucht rond in de Formule 1. Volgens Christian Horner had de entourage van Lewis Hamilton namelijk geïnformeerd naar een Red Bull-zitje. Het verhaal werd al snel ontkend, maar Jos Verstappen vindt het wel een interessant plan voor de toekomst.

Het verhaal van Red Bull-teambaas Horner zorgde voor de nodige vraagtekens. Hamilton en zijn team Mercedes gaven namelijk aan dat het pure onzin was. Volgens Horner klopte zijn verhaal, hij stelde dat de vader van Hamilton contact met hem had gezocht. Wat er echt aan de hand was, werd niet duidelijk. Wel werd er direct gefantaseerd over een rijdersduo bestaand uit Hamilton en huidig wereldkampioen Max Verstappen.

De twee voormalig titelrivalen worden naar alle waarschijnlijkheid niet elkaars teamgenoten. Jos Verstappen vindt het wel een interessante casus. De vader van wereldkampioen Max Verstappen deelt zijn mening over het verhaal van Horner met PlanetF1: "Dat zou ik wel willen zien. Maar ik denk wel dat iedereen weet dat dit niet gaat gebeuren. Ik denk dat het voor sommige mensen wel heel leuk zou zijn om naar te kijken. Maar, er is in 2021 zoveel voorgevallen in dat duel tussen hen, dat het nooit zal gaan beuren. Denk ik."