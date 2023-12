Verstappen ook niet verkozen tot Sportman van het Jaar

Verstappen was samen met wereldkampioen wielrennen Mathieu van der Poel en baanwielrenner Harrie Lavreysen genom

Het is Max Verstappen niet gelukt om voor het derde jaar op rij te worden verkozen tot Sportman van het Jaar. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was wel genomineerd, maar de prijs ging uiteindelijk naar Mathieu van der Poel.

Verstappen en wereldkampioen wielrennen Van der Poel waren samen met baanwielrenner Harrie Lavreysen genomineerd voor deze prijs die zojuist werd uitgereikt op het Sportgala. Verstappen had de voorgaande twee jaargangen de prijs gewonnen. De Red Bull Racing-coureur was echter nooit aanwezig bij het gala. Zijn vader Jos en zijn zus Victoria haalden de prijs toen voor hem op. In 2016 haalde Jan Lammers de prijs namens hem op. Verstappen zal er overigens niet wakker van liggen, hij zei eerder al dat hij geen fan is van deze prijs.