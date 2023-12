Gaat Verstappen ooit weg bij Red Bull? "We zijn loyale mensen"

Max Verstappen is al zijn volledige Formule 1-loopbaan verbonden aan Red Bull. De Nederlander werd door de Oostenrijkers richting de de sport geholpen. Als het aan Jos Verstappen ligt gaat zijn zoon nooit meer weg bij de Red Bull-familie, hij kan er zijn loopbaan gaan afsluiten.

Verstappen werd een jaar voor zijn debuut in de koningsklasse opgepikt door het opleidingsprogramma van Red Bull. De Nederlander maakte in 2015 zijn debuut bij het toenmalige Toro Rosso en na een paar races kreeg hij in 2016 al promotie naar Red Bull Racing. Sindsdien presteert Verstappen op een zeer hoog niveau en werd hij in de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen in dienst van de Oostenrijkse renstal.

Verstappen zelf is zeer tevreden met de samenwerking. Ook zijn vader Jos Verstappen is in zijn sas met de huidige gang van zaken. In gesprek met PlanetF1 wordt Verstappen senior gevraagd of Max voor altijd bij Red Bull blijft: "Ik denk dat dat wel het plan is. Beginnen en afsluiten bij Red Bull, dat vinden we leuk. We zijn heel erg loyale mensen. Ze hebben ons een kans gegeven. Zolang ze een goede auto hebben en als Helmut er is, dan komt het goed. Helmut is altijd een supporter van ons geweest. Max laat ook zien dat hij achter Helmut staat."