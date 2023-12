Wolff trots op race in Austin ondanks diskwalificatie

Het team van Mercedes kende dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal werd wel tweede in het constructeurskampioenschap en daar waren ze trots op. Toto Wolff is vooral trots op de race in Austin omdat Lewis Hamilton daar Max Verstappen bij wist te houden.

Mercedes wilde dit jaar eigenlijk meevechten om de zeges, maar dat plannetje mislukte. Voor het tweede seizoen op rij konden ze geen echte strijd uitvechten met Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal was veel te snel en dat zorgde voor een flinke teleurstelling bij Mercedes. Toch wil teambaas Toto Wolff niet bij de pakken neer gaan zitten, hij zag namelijk wel een aantal lichtpuntjes tijdens het seizoen.

Raceleider

Wolff wijst bijvoorbeeld naar de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Lewis Hamilton kon hier raceleider Max Verstappen goed volgen. Na afloop werd hij alleen wel gediskwalificeerd. In de review van 2023 van Mercedes spreekt Wolff zich uit: "Het klinkt misschien raar aangezien we daar werden gediskwalificeerd, maar de race in Austin was volgens mij onze beste van het jaar. We hadden een pakket dat goed werkte en we joegen op de raceleider."

Beste weekend

Wolff begrijpt heel goed dat veel mensen wijzen naar de diskwalificatie van Hamilton in de desbetreffende race. De Oostenrijker ziet het echter iets anders: "Je kan wel zeggen dat we zijn gediskwalificeerd omdat de auto te laag was afgesteld, maar de echte performance was er daar wel en het was ook nog eens een fijn weekend. Ik heb altijd gezegd dat ik liever een snelle auto heb die niet goed is afgesteld. Natuurlijk moet je wel de finish halen, maar over het algemeen was dat ons beste weekend."