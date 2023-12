Vasseur vindt Amerikaanse coureur belangrijker dan Amerikaans team

Het team van Andretti heeft nog altijd de ambitie om in de nabije toekomst deel te nemen aan de Formule 1. De huidige teams zitten daar echter niet op te wachten. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelt namelijk dat een succesvolle Amerikaanse coureur belangrijker is dan een Amerikaans team.

Eerder dit jaar opende autosportfederatie FIA de inschrijvingen voor mogelijke nieuwe teams. Alleen Andretti Cadillac kwam door het strenge selectieproces heen. Dat betekent echter nog niet dat ze mogen gaan deelnemen aan de sport, want de FOM moet de plannen ook nog goedkeuren. De huidige teams zijn over het algemeen geen fan van de komst van Andretti. Alleen bij McLaren lijken ze hier echt een voorstander van te zijn.

Verstappen

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ziet het belang van een nieuw Amerikaans team niet. De Fransman wijst in gesprek met de internationale media naar iets anders: "We hebben het over de berichtgeving in het land van het team gehad, maar ik denk niet dat dit de juiste benadering is. Het is belangrijk dat de Formule 1 succesvol is in een land waarvan de coureurs succesvol zijn. Eén van de grootste successen voor de Formule 1 is Nederland omdat ze Verstappen hebben."

Coureurs

Vasseur is dan ook van mening dat het veel belangrijker is dat er snel een Amerikaanse superster wordt gevonden. De Ferrari-teambaas is duidelijk: "Het draait meer om de coureurs dan om het team en de nationaliteit van het desbetreffende team. Je hebt Haas al als Amerikaans team. Als je het hebt over Andretti, dan willen ze de sport betreden met hetzelfde systeem als Haas. Als we succesvol willen zijn in de Verenigde Staten, dan denk dat het belangrijker is om op zoek te gaan naar Amerikaanse coureurs."