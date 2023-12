Verstappen loopt prestigieuze Britse sportprijs mis

Max Verstappen heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. De Nederlander werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. Dat levert hem dan ook nominaties op voor grote prijzen. Eén van die prijzen heeft hij net niet gewonnen.

Gisteravond werden de sportprijzen van de Britse omroep BBC uitgereikt. Verstappen was hier genomineerd voor de prestigieuze 'BBC World Sports Star of the Year'-award. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd echter op het nippertje verslagen door de Noorse Manchester City-voetballer Erling Haaland. Het was de tweede keer dat Verstappen was genomineerd voor deze prijs, maar ook de vorige keer kwam hij niet als winnaar uit de bus.

Vanavond kan Verstappen ook weer een prijs gaan winnen. In Nederland worden er vandaag namelijk de prijzen uitgereikt voor de sportpersonen van het jaar. Tijdens het Sportgala kan Verstappen de titel van 'Sportman van het Jaar' gaan winnen. Hij zal zelf vermoedelijk niet aanwezig zijn bij het gala, in de voorgaande jaren werd de prijs opgehaald door zijn vader, zijn zus en Jan Lammers. Verstappen krijgt bij deze prijs echter flinke concurrentie, wereldkampioen wielrennen Mathieu van der Poel en de ijzersterk presterende baanwielrenner Harrie Lavreysen zijn de andere kanshebbers.