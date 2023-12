Sainz wil bij Ferrari blijven: "Beste plek om kampioen te worden"

Carlos Sainz was dit jaar de enige coureur die de Red Bulls wist te verslaan. De Spaanse Ferrari-coureur schreef de Singaporese Grand Prix op zijn naam en daarmee zorgde hij voor veel vreugde bij Ferrari. Hij is hard bezig met het verlengen van zijn contract, het liefst wil hij zo lang mogelijk aanblijven.

Sainz rijdt sinds 2021 voor het team van Ferrari. In zijn tijd in Italiaanse dienst kreeg hij te maken met tegenvallende prestaties, maar wist hij toch twee races te winnen. Vorig jaar won hij een spannende race op het circuit van Silverstone en dit jaar profiteerde hij Singapore van een dramaweekend van Red Bull. Zijn contract loopt eind 2024 af, maar hij aast op een goed en nieuw contract bij Ferrari.

Het lijkt er ook op dat Ferrari met hem door wil gaan, het is alleen onduidelijk hoe zijn nieuwe contract er uit gaat zien. Sainz wil zijn dromen waar maken bij Ferrari en daar is hij duidelijk over bij DAZN: "Ik bevind mij op de beste plek om wereldkampioen te worden, daar twijfel ik niet aan. Ik ben blij met Ferrari en ik ben blij dat ik hiervan onderdeel mag zijn. Momenteel zie ik ook geen echte vertrekdatum. Ik hoop dat ik nog veel jaar mag rijden in het rood. In 2024 wil ik een auto waarmee ik kan winnen."