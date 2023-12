Leclerc net zo snel als Verstappen? "Max heeft meer pit"

De wereldtitel in de Formule 1 ging dit jaar voor het derde seizoen op rij naar Max Verstappen. De Nederlander had de touwtjes in handen en niemand kon echt in zijn beurt komen. Ook Charles Leclerc niet, al is de Monegask volgens Rene Arnoux wel van dezelfde categorie.

Verstappen won dit jaar een recordaantal van negentien Grands Prix. Zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez wist ook een tweetal races te winnen. De enige andere coureur die dit seizoen wist te winnen was Ferrari-coureur Carlos Sainz. Zijn teamgenoot Charles Leclerc vocht meerdere keren mee om de zege, maar het lukte elke keer net niet. Ondanks een aantal pole positions, ging het elke keer weer mis.

Fantastische coureur

Voormalig Formule 1-coureur Rene Arnoux vond het een prachtig seizoen. De Fransman was vooral onder de indruk van Verstappen, zo stelt hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport: "Max is een fantastische coureur. Kijk bijvoorbeeld eens naar de on-boards. Max remt, stuurt in, houdt het stuurwiel stil en dan neemt hij een foutloze lijn in de bocht. De andere coureurs moeten zich steeds corrigeren. Als Red Bull voor 2024 weer een sterke auto bouwt, dan wordt het weer zwaar voor zijn concurrenten."

Leclerc

Arnoux zag dat Leclerc het dit jaar moeilijk had. De Fransman is enorm gecharmeerd van de Monegaskische Ferrari-coureur, maar hij ziet wel een groot verschil met Verstappen: "Ik vind Leclerc één van de beste coureurs op deze wereld, hij is van dezelfde categorie als Verstappen. Max heeft misschien iets meer pit. Maar met zo'n auto is het voor Max misschien ook makkelijker om te presteren op dit niveau. Die Ferrari eet letterlijk de banden op. Na vijf Grands Prix kon Max al lekker gaan relaxen."