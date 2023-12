Verstappen trots op recordtocht: "Dit is absurd!"

Max Verstappen was dit jaar de allersterkste coureur in de Formule 1. Hij werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en dat deed hij op een bizarre manier. Verstappen brak record na record en daar is hij best wel trots op. Verstappen omschrijft zijn jaar zelf als 'absurd'.

Verstappen begon het huidige seizoen als de titelfavoriet. Hij maakte de verwachtingen waar door iedereen te verslaan, al in Bahrein was duidelijk dat Verstappen in bloedvorm verkeerde. Verstappen won in het gehele seizoen negentien Grands Prix en dat leverde hem zijn derde wereldtitel op rij op. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur brak een grote hoeveelheid records en hij herschreef daarmee de geschiedenisboekjes.

Verstappen zelf had ook niet verwacht dat hij zoveel records zou gaan verbreken. De Nederlandse coureur is zeer trots zichzelf en hij is er goudeerlijk over in een terugblik op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing: "Dit zijn echt dingen waar ik in de toekomst nog heel vaak aan zal terugdenken. Dit zijn dingen die ik nooit zal vergeten. Tien overwinningen op rij, dat is gewoon absurd! We hebben het altijd over de prestaties en ik bedank het team altijd voor het harde werk, maar het is belangrijk om ook te blijven benadrukken dat het fijn is om met deze mensen samen te werken."