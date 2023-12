Verstappen bevestigt Qatar-feestje: "Op zondag er uit gezweet"

Max Verstappen prolongeerde dit jaar zijn wereldtitel in de sprintrace in Qatar. Het was een opvallend moment om wereldkampioen te worden, maar het feestje was er niet minder om. Verstappen zou een feestje hebben gevierd op de zaterdagavond en hij geeft eerlijk toe dat dit inderdaad het geval was.

Het was een vreemde situatie op het circuit van Losail. Verstappen had een flinke voorsprong op zijn enige uitdager, en teamgenoot, Sergio Perez. Aangezien de Mexicaan uitviel in de sprintrace, werd Verstappen voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. Red Bull vierde een feestje, maar ze moesten nog wel een race rijden op de zondag. Toch werd er om zaterdagavond flink gefeest.

Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde eerder al lachend dat hij Verstappen naar bed moest sturen. De Nederlander had volgens Horner al een aantal gin-tonics op. Verstappen geeft dit verhaal lachend toe in de Viaplay-documentaire 'Near Perfect': "Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit waar je hem wint. Dan kijk je terug op je seizoen en tot dat moment was het natuurlijk echt ongelooflijk. Het is wel lastig om een feestje te bouwen op de zaterdag omdat je natuurlijk ook nog de race op de zondag hebt. Laten we maar zeggen dat ik het er op zondag wel uit heb gezweet!"