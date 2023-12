Red Bull verwacht pas in 2027 voordelen van nieuwe windtunnel

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een succesvol seizoen in de Formule 1. Dat betekent echter niet dat ze nu rustig aan gaan doen, ze denken immers aan de toekomst. Men is bezig met een nieuwe windtunnel, maar Christian Horner denkt dat ze de gevolgen hiervan pas in 2027 gaan merken.

Red Bull is al geruime tijd bezig met plannen voor een nieuwe windtunnel. De Oostenrijkse renstal beschikt over de modernste middelen, maar hun windtunnel valt niet in die categorie. Het is dan ook niet vreemd dat er wordt gewerkt aan een nieuwe plek om de wagens in uit te testen. De plannen hebben wat vertraging opgelopen waardoor ze nu nog steeds gebruik maken van de windtunnel in Bedford die heel vroeger zelfs nog werd gebruikt voor de ontwikkeling van vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog.

Teambaas Christian Horner weet wat de minpunten zijn van de huidige windtunnel. In gesprek met Speedcafe deelt hij wanneer hij verwacht dat zijn team gaat profiteren van het nieuwe onderkomen: "Onze huidige windtunnel is een relikwie uit de Koude Oorlog en hij is niet bepaald efficiënt, al helemaal niet als het koud is. We moeten heel selectief zijn met de tijd. Het team heeft dat briljant gedaan. Aangezien de windtunnels in de toekomst belangrijker worden, moeten we meegaan met onze tijd. Het is de verwachting dat we in 2024 beginnen met de bouw. Waarschijnlijk kunnen we hem gaan gebruiken voor 2027."