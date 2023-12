Vasseur baalt van FIA-onderzoek naar Wolff: "Gênant voor de sport"

Vlak voor het FIA-gala schrok de Formule 1-wereld wakker uit de winterslaap. De FIA opende namelijk kortstondig een onderzoek naar Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie. Het was een bijzondere situatie en volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was het gênant voor de sport.

De FIA opende daags voor het gala een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling door Wolff en zijn vrouw. Het onderzoek volgde daags na een opvallend artikel in F1 Business Magazine waarin men suggereerde dat Wolff vertrouwelijke informatie op zak had. Alle Formule 1-teams verklaarden zich solidair met Wolff en na een paar dagen liet de FIA het onderzoek weer vallen.

Gênant

Alle teams steunden Wolff via een identiek statement. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is zeer kritisch op de FIA in gesprek met Motorsport.com: "Dit verhaal is behoorlijk gênant voor onze sport. Het verhaal begon met een artikel in een krant, als je dat al een krant mag noemen. In een situatie als deze, waarbij je het over een individu hebt, moet je voorzichtig zijn met je woorden. Er zat 24 uur tussen de eerste en de tweede aankondiging. Het zou logisch zijn geweest om die eerste 24 uur voor die eerste aankondiging te gebruiken voor en het onderzoek, om slechte conclusies te voorkomen."

Red Bull

Vasseur is in ieder geval heel erg blij dat alle teams met één statement naar buitenkwamen. De Fransman kan wel lachen om het aandeel van Red Bull: "Na het incident van afgelopen week waren de teams vrij verenigd. De eerste conclusie voor mij is dat we in staat waren om samen te handelen en het komt niet vaak voor dat zelfs Red Bull achter Toto staat! Eerlijk gezegd denk ik dat het voor ons ook een goed punt is om een standpunt in te nemen en het te bespreken met de andere belanghebbenden. Het is de eerste keer dat de teams gezamenlijk zoiets laten zien."