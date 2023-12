Verstappen en Van Buren winnen op nippertje simrace op Nordschleife

Max Verstappen kon het toch niet laten om na een lang seizoen achter het stuur te kruipen voor een potje simracen. De drievoudig kampioen reed samen met Red Bull-simtestcoureur Rudy van Buren een virtuele wedstrijd op de Nordschleife in de Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie.

Het duo, rijdend voor Team Redline, pakte in een zeer spannende race de winst met luttele seconden voorsprong na een robbertje vechten met de #49-auto van AMG Team MSI. AMG Team Williams met auto #5 maakte het podium compleet.

Het gevecht om de zege was in de allerlaatste ronde pas beslist na meer dan drie uur rijden. Van Buren was achter het stuur al tien minuten aan het bakkeleien om P1. Vlak voor het vallen van de finishvlag probeerde van Buren in een ultieme laatste poging de leiding te heroveren. Van Buren en zijn opponent raakten elkaar. De nummer #49-bolide spinde, waardoor Van Buren alsnog de zege veilig stelde voor het Team van Redline.