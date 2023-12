Leclerc wint prijs voor mooiste inhaalactie van het jaar

De fans konden dit jaar meebeslissen over een opvallende prijs in de Formule 1. Elke maand konden ze namelijk stemmen op de mooiste inhaalactie. De winnende coureur kreeg een fysieke prijs en nu heeft men ook gestemd op de mooiste inhaalactie van het jaar.

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft de prijs voor de mooiste inhaalactie van het jaar gewonnen. De Monegask viel in de prijzen voor zijn dappere inhaalactie in Las Vegas. In de allerlaatste ronde wilde hij de tweede plaats overnemen van Sergio Perez. In de eerste bocht na de Strip duwde hij zijn Ferrari naast de Red Bull-bolide van Perez. Leclercs inhaalactie lukte en de fans kunnen dat dus wel waarderen.

And the 2023 @cryptocom Overtake of the Year goes to…@Charles_Leclerc for this daring pass on Sergio Perez in Las Vegas! 馃ぉ馃憦#F1 pic.twitter.com/4Icd5ypU0D