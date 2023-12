Verstappen nam enorme risico's in Monaco: "Raakte een paar muren"

Max Verstappen kende dit jaar een aantal geweldige momenten. Hij maakte veel indruk tijdens de raceweekenden, maar in Monaco deed hij monden open vallen van verbazing. Zijn razendsnelle kwalificatierondje werd alom geprezen en Verstappen deelt nu dat hij enorm veel risico nam.

Verstappen kende dit jaar een oppermachtig seizoen in de Formule 1. Hij werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij deed dat op een ijzersterke manier. Hij won in totaal negentien Grands Prix, maar ook in de kwalificaties kwam hij goed voor de dag. Vooral zijn rondje in de straten van Monaco is bij veel mensen blijven hangen. Bij het ingaan van de laatste sector had hij een flinke achterstand op Fernando Alonso, maar Verstappen reed een geweldige sector en hij pakte alsnog pole.

Risico's

Verstappen kreeg veel lof voor het desbetreffende rondje. De Nederlander is er trots op, maar hij deelde direct dat hij enorm veel risico nam. Hij raakte met opzet de muur en bij Viaplay kijkt hij nu terug: "Toen ik door de bocht ging net voordat ik de laatste sector begon, merkte ik dat ik sneller was dan wat ik daarvoor had gedaan. Maar, dat zou niet genoeg zijn. Dat was trouwens ook mijn eigen gevoel. Ik ging vol op de limiet en ik zag het wel. Het werd pole, of ik hing hem in de muur. Ik heb wel een paar muren geraakt en ook gekust, maar het was een hele mooie sector."

Opbouwen

Verstappen nam alle mogelijke risico's, maar hij ziet het ook een beetje anders. Volgens hem was hij namelijk ook opzoek naar de juiste balans waar iedereen naar zoekt in Monaco: "Je bouwt dat gedurende een weekend op. Tijdens de trainingen probeer je natuurlijk steeds iets dichterbij de muren te komen, alleen wil je die natuurlijk niet raken. Het gaat er immers om, om zoveel mogelijk rondjes te rijden in de trainingen."