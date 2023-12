Verstappen en stiefdochter gaan viral met hilarische video

Nu het Formule 1-seizoen voorbij is, hebben de coureurs de kans om zich bezig te houden met andere zaken. Veel van hen zijn op vakantie gegaan, maar een aantal van de coureurs is hun vrije tijd te zien op het scherm. Max Verstappen is aanwezig bij livestreams van Team Redline en daardoor gaat hij nu viral.

Verstappen neemt regelmatig deel aan de livestreams van zijn simracevrienden van Team Redline. De Nederlander komt hierdoor vaak langs op livestreamingplatform Twitch en clips hiervan gaan het internet over. Een clipje van Verstappen en de dochter van zijn vriendin is nu al miljoenen keren bekeken op het internet. In de video probeert Verstappen de dochter van zijn vriendin te troosten omdat ze niet wil douchen. Ondertussen gaat de livestream gewoon door en ontstaat er een grote chaos als er ook nog muziek wordt afgespeeld.