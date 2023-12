Allison hoopt dat Mercedes genoeg heeft gedaan voor 2024

Het team ven Mercedes kende dit jaar een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal won geen enkele Grand Prix en ze konden Red Bull Racing niet bijhouden. Voor 2024 kiezen ze voor radicale veranderingen en James Allison hoopt dat ze hierdoor weer mee kunnen vechten om de successen.

Mercedes wilde dit jaar terugslaan nadat ze in 2022 niet goed voor de dag kwamen. De renstal won vorig jaar slechts één Grand Prix en de wagen zorgde voor veel ongemakken. Dit jaar moest alles anders zijn, maar dat was zeker niet het geval. George Russell en Lewis Hamilton wisten geen race te winnen en Mercedes stapte van het zeropod-design af. In 2024 zal de auto er compleet anders uitzien, want het team kondigt een radicale verandering aan.

Technisch directeur James Allison hoopt dat Mercedes toe kan gaan slaan. De Brit wil nog niet teveel delen over de verwachtingen. In de Performance People Podcast wordt Allison gevraagd of Mercedes weer kan winnen in 2024: "Ik weet het niet. Ik hoop dat we genoeg werk hebben geleverd om weer competitief te kunnen zijn. Waar dat omgaat? In mijn hoofd gaat het alleen maar om titels. Dat is de Formule 1: een kampioenschap voor coureurs en eentje voor constructeurs. Ik hoop dat we genoeg hebben gedaan om weer om de titels te kunnen vechten."