Verstappen kan in 2024 bijzonder Hamilton-record breken

Max Verstappen brak dit jaar een grote hoeveelheid records in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur kende een zeer sterk en stabiel seizoen en dat leverde hem een aantal mooie statistieken op. Als Verstappen in 2024 goed aan het seizoen begint, dan kan hij veel meer records gaan breken.

Verstappen kan al vroeg in 2024 een reusachtig record gaan pakken. Hij heeft dit jaar al een groot aantal records op zijn naam gezet. Hij werd de coureur met de meeste zeges in één jaar, hij won de meeste races achter elkaar, hij had het hoogste winstpercentage in één seizoen ooit, hij scoorde het hoogste aantal punten in één jaar en hij werd de eerste coureur die duizend rondjes aan de leiding heeft gereden in één jaar.

In 2024 kan hij een nieuw record aan zijn lijst gaan toevoegen. Als Verstappen in de eerste zeven races punten scoort, dan evenaart hij het record van de meeste puntenfinishes op rij. Dit jaar record staat nu nog op naam van Lewis Hamilton, de Brit scoorde vanaf de Britse Grand Prix in 2018 tot en met de Grand Prix van Bahrein in 2020 48 keer op rij punten. Verstappen scoort al sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2022 punten. Hij staat dus op 41 puntenscores op rij en in 2024 kan hij dus direct de jacht gaan openen op Hamilton.