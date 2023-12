Wolff staat achter no blame-cultuur: "We geven het probleem de schuld"

Het team van Mercedes kende dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal wilde weer winnen, maar dat doel werd niet bereikt. Bij Mercedes kreeg niemand de schuld van het falen. Men werkt met een no blame-cultuur en Toto Wolff wil dat graag zo houden.

Mercedes kende in 2022 een teleurstellend seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Duitse renstal werd verslagen door Red Bull Racing en met George Russell wisten ze slechts één Grand Prix te winnen. De teleurstelling was groot en men wilde dit jaar toeslaan. Ook dat plannetje liep in de soep en zelfs verregaande updates hielpen niet bij het zetten van de laatste stap richting Red Bull.

Teambaas Toto Wolff blijft er echter bij dat hij helemaal niemand de schuld wil geven van de huidige situatie. De Oostenrijker houdt in gesprek met PlanetF1 vast aan zijn no blame-werkwijze: "We hebben deze werkwijze in 2013 in onze organisatie geïntroduceerd. Wij geven het probleem de schuld en niet de persoon. We hebben een veilige werkomgeving, niet wordt ontslagen vanwege het leveren van slecht werk. We vinden altijd een oplossing. Als een afdeling niet functioneert, is dat mijn fout. Het slaat nergens op om tegen iemand te zeggen dat ze het niet goed doen, iedereen doet immers zijn best."