Verstappen deed niet rustig aan: "Focus maakt het verschil"

Max Verstappen maakte dit jaar veel indruk in de Formule 1. Hij werd al vroeg in het seizoen wereldkampioen, maar toch bleef hij door pushen. Verstappen deed op geen enkel moment rustig aan en dat is een goed teken volgens Jacques Villeneuve. Hij wijst naar een opvallend moment.

Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander prolongeerde zijn titel al in de sprintrace in Qatar. Daarna waren er nog zes raceweekenden te rijden, maar Verstappen ging niet eventjes rustig aan doen. Sterker nog, hij schreef al die zes races op zijn naam. Hij leek geen moment rustig aan te doen, zo bleek ook wel tijdens de tweede vrije training in Abu Dhabi.

Verstappen haalde hier meerdere auto's in in de pitlane bij een herstart. Het oogde nogal gehaast, maar Verstappen wilde geen tijd verliezen. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve ziet hier een duidelijke boodschap in in gesprek met PlanetF1: "Dat was geinig en ik begrijp hem ook wel. Er was toen nog weinig tijd over en ze verwachten dat je met de juiste snelheid naar buiten rijdt, want zo doe je dat ook in de race, maar dan gaat iedereen heel langzaam rijden. Je mag inhalen, dus waarom niet? Het was mooi! Die focus maakt het verschil."