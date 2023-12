Vasseur waarschuwt FIA over Andretti-situatie

Het is nog altijd niet duidelijk of het team van Andretti mag gaan deelnemen aan de Formule 1. Ze hebben groen licht gekregen van de FIA, maar de huidige teams en de FOM zijn nog geen fan. Frédéric Vasseur wijst ook naar de financiële positie van de teams in aanloop naar de gesprekken over het nieuwe Concorde Agreement.

Als Andretti mag gaan deelnemen aan de koningsklasse van de autosport, dan bestaat de startgrid uit elf teams. Dat zou dus ook betekenen dat het prijzengeld dan door elf moet worden gedeeld. De teams zouden dan dus minder geld ontvangen en daar is men niet blij mee. Andretti is bereid om de teams te compenseren en ze moeten ook de entry fee voor nieuwe teams betalen. Toch zijn veel teams nog terughoudend.

Situatie

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich nog steeds een beetje zorgen over het financiële plaatje. In gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "Het maakt niet uit wat het format is, wie de organisatie is en wat de regels zijn. Aan het einde van de dag word je meer blootgesteld met elf teams dan als je met tien teams bent. Als je je in een positieve situatie bevindt en het bedrijf omhoog gaat, dan denk ik dat iedereen positief is. Ik weet alleen niet of dat altijd zo zal blijven."

Waarschuwing

Vasseur heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de rest van het veld. De Franse Ferrari-teambaas deelt een waarschuwing uit: "We moeten echt opletten. Aan de ene kant verhogen we bij elke vergadering de kosten. We voegen de inflatie toe, we veranderen de index van de inflatie en we verhogen de kapitaaluitgaven. Nu willen we de inkomsten nog meer gaan verdunnen. Het is ook niet makkelijk om een bedrijf te runnen en prognoses te maken als je zo vaak dit soort verandering hebt, dit is een groot probleem."