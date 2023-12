Hoe snel was de RB19? "Dan was Perez wel elke keer tweede geworden"

Het team van Red Bull Racing heerste dit seizoen in de Formule 1. De RB19 wordt gezien als een geweldige racewagen, maar steeds vaker vragen mensen zich af of Red Bull de successen niet vooral te danken heeft aan Max Verstappen. Karun Chandhok wijst namelijk naar de mindere resultaten van Sergio Perez.

Red Bull won in 2023 slechts drie Grands Prix niet. De Oostenrijkse renstal werd alleen in Singapore verslagen, maar verder was het altijd raak. Max Verstappen maakte een ijzersterke indruk en hij werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de sport. Hij won een recordaantal van negentien Grands Prix, zijn teamgenoot Sergio Perez won slechts twee races. Men vraagt zich dan ook af of de dominantie komt door de ijzersterke RB19 of door de heersende Verstappen.

Extreem goed

Ook oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok loopt rond met dit vraagstuk. De Indiër wil echter niet de resultaten van Max Verstappen naar beneden praten. Chandhok is enorm onder de indruk van de drievoudig wereldkampioen en in gesprek met Motorsport Magazine is hij dan ook complimenteus: "Bij Max moeten mensen hem de krediet geven die hij verdient. Hij is een buitengewoon talent en hij heeft de Red Bull-wagen van dit jaar extreem goed bestuurd."

Perez

Chandhok zag dat Perez met enige regelmaat aan het worstelen was met zijn RB19. De wagen wordt gezien als één van de dominantste auto's uit de geschiedenis, maar toch viel Perez zeer vaak af voordat het laatste kwalificatiegedeelte was begonnen. Het zorgt voor twijfel bij Chandhok: "De gemiddelde kwalificatiepositie van Sergio Perez was in de tweede seizoenshelft tiende. Als die auto zó buitengewoon goed was, dan was hij wel elke keer tweede geworden."