Leclerc wilde winnen in 2023: "Dat doet wel pijn"

Slechts één team wist Red Bull Racing dit jaar echt te verslaan. Ferrari won met Carlos Sainz de Grand Prix van Singapore, maar verder was Red Bull onverslaanbaar. Charles Leclerc wilde ook graag winnen en hij baalt van het feit dat dit niet is gelukt in het afgelopen seizoen.

Leclerc liet zich zien in de slotfase van het seizoen. De Monegask pakte meerdere keren de pole position en in Las Vegas vocht hij lang mee voor de zege. Leclerc wist echter geen race te winnen, hij had elke keer pech of zijn strategie was niet goed. In Singapore rook hij zijn kans, maar daar kende hij een lastige kwalificatie. Hij startte als derde, maar hij kwam slechts als vierde over de streep.

Pijn

Leclerc geeft eerlijk toe dat hij stevig baalt van het feit dat hij geen race heeft gewonnen in 2023. De Monegaskische Ferrari-coureur spreekt zich uit in een interview met Auto, Motor und Sport: "Dat doet pijn, vooral in een seizoen waarin er eigenlijk maar één echte kans was. Ik had daar geen sterke kwalificatie en dat kostte mij uiteindelijk de race. Het was wel een zeer belangrijk resultaat voor het team. We deden toen als team echt alles goed."

Strategie

Leclerc kende in Singapore een opvallende strategie. Het hielp hem uiteindelijk niet, want hij kwam dus niet eens op een podiumpositie over de finish: "Dat gedoe met de zachte banden was mijn idee. Niet om Carlos te helpen, maar omdat het de beste keuze was voor onze race. Op dat soort momenten moet je accepteren dat het team op de eerste plaats staat. Ze zouden hetzelfde hebben gedaan als ik op kop had gereden."