Verstappen droomt van eigen team: "Zou een no-nonsense teambaas zijn"

Het is geen geheim dat Max Verstappen verder kijkt dan zijn leven in de Formule 1. Verstappen heeft veel interesse in andere klassen en hij droomt ervan om een eigen GT-team op te richten. Hij wil dat project serieus aanpakken en hij ziet zichzelf als een no-nonsense teambaas.

Verstappen heeft veel interesse in andere raceklassen. Hij heeft er bijvoorbeeld nooit een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Daarnaast is Verstappen ook een groot fan van de GT-racerij, hij rijdt soms rondjes in een eigen GT-bolide en hij wil dan ook graag een team in deze klasse oprichten. Hij wil dit zo serieus mogelijk gaan aanpakken.

Kans

Verstappen wil niet per se zelf rijden voor dat team. Hij wil een rol gaan spelen bij de ontwikkeling van jonge coureurs en in gesprek met Blick legt hij dit uit: "Ik wil niet echt zelf gaan rijden, maar ik wil iets groots gaan opbouwen en ik wil getalenteerde coureurs een kans geven. Dat betekent niet dat ik ze naar de Formule 1 wil helpen, maar ik wil ze zeker wel vooruit helpen. Er zijn zoveel klassen in de autosport waar je plezier kan hebben en waar je succesvol kunt zijn. Als professioneel coureur kun je je brood ermee verdienen."

Teambaas

Verstappen wil dan ook zelf de leiding krijgen over dit team. De Red Bull Racing-coureur ziet een rol als teambaas wel zitten en hij weet al helemaal hoe hij dat gaat invullen: "Ik zou een no-nonsense teambaas zijn. Misschien is het een beetje ouderwets, want het gaat allemaal om prestaties en niet om hoe verbonden je bent met de sociale media. Ik wil gewoon graag winnen, want dan stopt het praat om alles heen. Voor mij is dat het belangrijkste."