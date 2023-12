Wereldkampioen Verstappen feestelijk ontvangen op Red Bull-fabriek

Het team van Red Bull Racing werd dit jaar met speels gemak constructeurskampioen en met Max Verstappen grepen ze tevens de wereldtitel. De renstal won vrijwel elk weekend en dat leverde ze een vrachtlading aan records op. Ze konden alleen geen feestje vieren met hun complete team.

Vandaag is daar echter verandering in gekomen. Op de de fabriek in het Britse Milton Keynes werden Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez met luid gejuich ontvangen. Op een vrachtwagentje werden de coureurs rondgereden over het terrein en zwaaiden ze maar de werknemers. Later vond er ook nog een fotomoment plaats in de fabriek.