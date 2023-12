Verstappen ziet keerzijde succes: "Dan ben je er klaar mee"

Max Verstappen is momenteel één van de populairste sporters ter wereld. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur maakt veel indruk in de Formule 1 en hij verbreekt record na record. Verstappen wordt dan ook overal herkent en hij legt uit wat er gebeurt als hij op een vliegtuig staat te wachten.

Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. De Red Bull-coureur won dit jaar een recordaantal van negentien races en dat zorgde voor veel lof. Verstappen wordt dan ook steeds populairder. Overal ter wereld weten mensen inmiddels wel wie hij is, in Nederland is zijn populariteit al helemaal enorm en dat heeft ook gevolgen.

Auto

Verstappen is daar dan ook goudeerlijk over. De Nederlander wordt in de Viaplay-documentaire 'Near Perfect' gevraagd of hij liever door heel Europa reist met de auto of dat hij liever alle races buiten Europa pakt met het vliegtuig: "Met de auto in Europa. Niet dat ik iets tegen lijnvluchten heb, maar het gaat er meer om hoeveel tijd je verliest. En ik word toch lastiggevallen. Als ik ga inchecken en je wacht op je vlucht. Op een gegeven moment is het niet meer leuk. Je bent daar dan gewoon klaar mee en je moet ook je rust pakken."

Personeel

Verstappen, die ook regelmatig met zijn eigen privéjet de wereld over vliegt, merkt dan hij ook wordt benaderd als hij eenmaal op zijn stoel zit. Hij legt uit dat dit soms best wel irritant kan zijn: "Ook tijdens de vlucht komen mensen naar je stoel toe. Zelfs mensen die voor de maatschappij werken, die komen ook om foto's en filmpjes vragen. Ik probeer natuurlijk altijd zo netjes mogelijk te blijven, maar op een gegeven moment ben je daar echt wel klaar mee."