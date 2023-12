Jos Verstappen trots op eerste titel Max: "Begrijp hoe Mercedes zich voelde"

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen werd in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur kende toen een bizarre titelstrijd met Lewis Hamilton. Jos Verstappen is trots op zijn zoon, maar hij begrijpt de woede van Hamilton en Mercedes.

Verstappen werd twee jaar geleden wereldkampioen na een bloedstollend titelgevecht met recordkampioen Lewis Hamilton. De twee arriveerden in Abu Dhabi met hetzelfde puntenaantal en Hamilton leek op weg te zijn naar zijn achtste titel. In de slotfase kwam er echter een Safety Car op de baan. Na een controversiële keuze van wedstrijdleider Michael Masi kreeg Verstappen nog één ronde om de titel te pakken. Hij deed dat en bij Mercedes was men woedend.

Nu twee jaar later wordt er door Mercedes nog steeds naar het moment gewezen. Jos Verstappen begrijpt dat wel als hij in gesprek met PlanetF1 terugkijkt op de eerste titelrace van zijn zoon Max: "Uiteindelijk kan ik wel begrijpen hoe men zich bij Mercedes voelde, maar het heeft er niets mee te maken... wij hebben die beslissingen niet genomen. Voor de F1-fans, sprekend als de vader van Max, kon het niet beter. Het was tot het allerlaatste moment zo spannend! Voor ons was het natuurlijk een mooie uitkomst. Ik kan mij voorstellen dat het voor Toto en Lewis minder leuk was. Maar, je moet dat accepteren."