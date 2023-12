Red Bull-coureurs haalden dit jaar verrassend veel auto's in

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een geweldig seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal domineerde met Max Verstappen en ze wonnen bijna alle races. Ze verbraken veel records en verrassend genoeg staan de coureurs ook bovenaan het lijstje van de coureurs die de meeste posities hebben goedgemaakt.

Het afgelopen Formule 1-seizoen zat bomvol met opvallende momenten. De zege ging vrijwel altijd naar Max Verstappen en slechts één keer ging de zege niet naar een Red Bull-coureur. Verstappen won in totaal negentien Grands Prix en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam tweemaal als overwinnaar over de streep. Uit de statistieken blijkt dat beide coureurs ook de nodige auto's hebben ingehaald.

Perez is namelijk de coureur die de meeste posities heeft gewonnen in 2023. De Mexicaan heeft in totaal 104 posities goedgemaakt in het hele seizoen. Hij steekt hier met kop en schouders boven de rest uit, nummer twee Lance Stroll wist namelijk 58 posities te winnen. De derde naam in dit klassement is verrassend genoeg Max Verstappen. Hij wist 42 posities goed te maken. Dat is enigszins opvallend aangezien Verstappen regelmatig vanaf de eerste startrij aan de race begon. Guanyu Zhou (39 posities) en Logan Sargeant (33 posities) maken de top vijf rond.