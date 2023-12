Verstappen looft simcoureur Van Buren: "Hij is sneller"

Max Verstappen kende dit jaar een geweldig seizoen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur presteerde zelf heel sterk, maar hij kreeg achter de schermen ook hulp van veel mensen. Verstappen zelf prijst de werkzaamheden van simcoureur Rudy van Buren.

Nederlander Van Buren is bij Red Bull Racing betrokken als simulatorcoureur. Van Buren test op de simulator bijvoorbeeld updates en aanpassingen aan de set-up uit. Van Buren en Verstappen zijn zeker geen onbekenden van elkaar, want ze kennen elkander uit de simrace-wereld. Verstappen is dan ook lovend over de werkzaamheden van Van Buren achter de schermen gedurende het succesvolle seizoen in de Formule 1.

Feedback

Verstappen dankt Van Buren dan ook als hij terugkijkt op het afgelopen raceseizoen. In de documentaire 'Near Perfect' op Viaplay spreekt Verstappen zich uit: "Ik praat best wel veel met Rudy, ook over wat we kunnen doen met de auto. Hij zit natuurlijk ook in de ontwikkeling voor volgend jaar. Ik test het, hij test het. Dan hebben we onze feedback. Soms vraag ik op hij iets kan doen of iets kan uitproberen. Dan komt hij natuurlijk terug met feedback."

Te lang

Verstappen ziet een groot talent bij Van Buren. De wereldkampioen stelt namelijk dat de simcoureur zich tijdens de simulatorsessies goed kan inleven in de rijstijl van Verstappen en Sergio Perez. Maar volgens Verstappen kan Van Buren geen meters maken in een echte Formule 1-wagen: "Rudy is meestal sneller op de sim, maar hij past niet in een Formule 1-wagen. Hij is veel te lang. Dan zit hij met zijn hoofd voor de airbox en dan krijgt de auto geen lucht. Dat is echt lastig. Rudy is 1,93 meter en ik had Albon vroeger als teamgenoot. Die is iets van 1,86 en hij had al last van zijn knieën."