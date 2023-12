Allison zag versplintering ontstaan binnen Mercedes

Het team van Mercedes kende voor het tweede jaar op rij een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De resultaten vielen ernstig tegen en dat zorgde voor veel emoties. Volgens James Allison leidde de tegenvallende prestaties tot versplintering binnen het team.

Mercedes wilde dit jaar sportieve revanche nemen nadat ze in 2022 geen vuist wisten te maken tegen Red Bull Racing. De Duitse renstal won vorig jaar slechts één race en dit jaar wisten ze geen enkele wedstrijd te winnen. De achterstand op Red Bul was simpelweg te groot en dat zorgde voor veel frustratie. Mercedes-kopstukken probeerden te zoeken naar houvast, maar vaak was er vooral teleurstelling te zien.

Versplintering

James Allison werd eerder dit jaar weer aangesteld als technisch directeur. In de podcast 'Performance People' legt hij uit dat er versplintering ontstond binnen Mercedes: "Als een team een groot aantal jaren op een hoog niveau heeft gestaan en gepresteerd gedurende een lange periode en dan een dip krijgt, dan is dat erg desoriënterend. De fundamenten raken los. Het zet mensen aan tot actie, maar die kan ertoe leiden dat alle disciplines binnen het bedrijf zich als het ware verspreiden over meerdere windrichtingen. Ze doen wat ze kunnen om bij te dragen op de manier die zij het beste vinden."

Geen ruzie

Allison stelt dat je dan het risico loopt dat de verschillende takken binnen het team niet meer met elkaar praten. Hij zag hierdoor problemen ontstaan: "Waarschijnlijk wat dat het meest destructieve patroon waarin wij als groep terechtkwamen, in die periode waar we van de troon vielen. Dat we meer versplinterden dan we hadden moeten doen. Niet omdat mensen ruzie hadden, verre van dat zelfs. In feite is de sfeer hier enorm veerkrachtig geweest."