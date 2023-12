Horner trots: "Max heeft slechts één keer schade gereden"

Max Verstappen kende dit jaar een vrijwel foutloos seizoen in de Formule 1. De Nederlander werd met speels gemak wereldkampioen en hij verbrak een vrachtlading aan records. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is trots en hij stelt dat Verstappen slechts één keer schade heeft gereden.

Verstappen scoorde dit jaar in elke race WK-punten. Hij stond alleen in Singapore niet op het podium en verder wist hij een recordaantal van negentien Grands Prix te winnen. De Nederlander werd dan ook met gemak voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Hij was op geen foutje te betrappen en alleen technische problemen en een verkeerde set-up zaten hem dwars in de kwalificaties in Jeddah en Singapore.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft hard nagedacht en hij heeft slechts één foutje gevonden van Verstappen in 2023. De Britse teambaas legt het lachend uit bij Sky Sports: "Hij heeft dit jaar één keer de auto beschadigd. Dat was de voorvleugel toen hij in Silverstone de garage uitreed. Dat was het enige beetje schade wat hij dit seizoen heeft gereden. De manier waarop hij races kan lezen, de manier waarop hij voor de banden zorgt en de manier waarop hij ontzettend snel is op de belangrijke momenten, het is gewoon een uitstekend jaar geweest voor Max."