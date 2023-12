"Verstappen strijdt met wielrenners om titel Sportman van het Jaar"

Max Verstappen maakt weer eens kans op een grote sportprijs. Nadat de Red Bull Racing-coureur eerder al op de shortlist verscheen, behoort hij nu ook tot de genomineerden voor de Sportman van het Jaar. Eerder gaf Verstappen al aan dat hij helemaal niet zit te wachten op deze prijs die hij al eerder won.

De NOS en het NOC*NSF hebben vandaag bekend gemaakt welke sporters genomineerd zijn voor deze Nederlandse sportprijzen. Verstappen is de enige autocoureur die onder de genomineerden is. Hij maakt kans op de titel voor Sportman van het Jaar. Hij krijgt stevige concurrentie van wereldkampioen wielrennen Mathieu van der Poel en van de baanwielrenner Harrie Lavreysen. Verstappen is geen fan van de prijzen, hij is van mening dat sporten niet met elkaar moeten worden vergeleken. Hij won de prijs al drie keer, maar toen stuurde hij Jan Lammers, zijn vader Jos en zijn zus naar het Sportgala. Het is dan ook niet de verwachting dat hij dit keer wel aanwezig zal zijn.