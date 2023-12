Perez trots op Verstappen: "Hij verdient dit meer dan wie dan ook"

Het internationale autosportseizoen werd afgelopen vrijdag afgesloten met het traditionele FIA-gala. De top van de autosport had zich verzameld in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Sergio Perez nam ook een prijs in ontvangst en hij stelde dat zijn teamgenoot Max Verstappen de verdiende wereldkampioen is.

Perez mocht zijn prijs voor zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap in ontvangst nemen. Ondanks een lastig seizoen besloot de Red Bull-coureur wel een opvallend dankbaar te delen op sociale media: "We zijn de nummer twee van de wereld. We hebben dit seizoen een paar moeilijke periodes gehad, maar het belangrijkste is dat we nooit opgeven. We hebben veel geleerd en in 2024 komen we sterker terug. We hebben alles als team bereikt, geweldig Red Bull! Max verdient het kampioenschap meer dan wie dan ook."