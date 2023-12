Horner lacht om Wolff-foto: "Je ziet mijn gebalde vuist niet!"

Christian Horner en Toto Wolff waren in de afgelopen jaren niet bepaald elkaars grootste vrienden. De twee teambazen vielen elkaar vaak met woorden aan. Toch hebben ze veel respect voor elkaar en Horner kan hartelijk lachen om de foto van hem en Wolff die viral ging in Abu Dhabi.

Red Bull Racing-teambaas Horner en Mercedes-teambaas Wolff stonden in de afgelopen jaren regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. Ze haalden regelmatig naar elkaar uit, maar dat betekent niet dat ze geen respect voor elkaar hebben. Na afloop van de seizoenfinale in Abu Dhabi ging er een foto viraal waarop de twee gearmd en lachend de camera inkeken. Volgens Wolff ontstond die foto naar aanleiding van een leuk gesprek, maar Horner heeft een andere kijk op de zaak.

Beide heren kunnen hartelijk lachen om de foto. Horner barst dan ook in lachen uit als hij bij Sky Sports wordt geconfronteerd met de foto. Hij benadrukt zijn respect voor Wolff alvorens hij lachend het verhaal over de foto vertelt: "Dat was een leuk moment, want volgens mij had mijn vrouw hem een harde klap gegeven op zijn bips waardoor hij helemaal verrast was. Je kan waarschijnlijk mijn gebalde vuist niet zien, die is buiten het shot! Haha. Het was een lang seizoen en er was veel strijd op de baan, maar er is nog steeds veel respect."