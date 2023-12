Verstappen pushte voor snelste rondes: "No risk, no fun"

Max Verstappen kende dit jaar een ongekend machtig seizoen in de Formule 1. Hij werd met speels gemak voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij verbrak een enorm aantal records. Verstappen reed ook vaak de snelste ronde, dat maakte het voor hem namelijk extra leuk.

Verstappen reed in 2023 in totaal negen keer de snelste ronde. Dat betekent dus ook dat hij negen extra WK-punten mocht bijschrijven. Zijn team Red Bull Racing vond de snelste ronde niet altijd nodig, maar Verstappen ging er alsnog regelmatig voor zitten. In Spanje en Oostenrijk voerde hij daar tijdens de race een aantal discussies over met zijn engineer Gianpiero Lambiase. Uiteindelijk kreeg Verstappen zijn zin.

In Oostenrijk ging hij de discussie aan met Lambiase. Verstappen wilde zijn banden wisselen om de snelste ronde te rijden. Na lang aarzelen van het team kreeg hij zijn zin en na het seizoen kijkt hij lachend terug naar dit moment bij Viaplay: "Je weet maar nooit of je dat punt nodig hebt. No risk, no fun! Ik had ook nog maar heel weinig grip op die banden, dus ik had maar weinig zin om door te rijden. Gewoon even de druk erop, ook voor de monteurs. Ik vind dat wel mooi, iedereen is dan weer even wakker."