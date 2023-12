Horner ziet dominante RB19 als een stukje F1-geschiedenis

Het team van Red Bull Racing schreef dit jaar geschiedenis in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd met gemak constructeurskampioen en samen met Max Verstappen verbraken ze een vrachtlading aan records. Teambaas Christian Horner stelt dan ook dat de auto een stukje geschiedenis is.

Het team van Red Bull kende dit jaar een van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Red Bull won slechts één race niet en met Max Verstappen werden ze voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de sport. Ze reden daarnaast ook records van het team van McLaren uit 1988 uit de boeken. Dat jaar vormden Alain Prost en Ayrton Senna een legendarisch duo, maar Red Bull verpulverde die records.

Red Bull-teambaas Christian Horner is dan ook enorm trots op de resultaten van zijn team. De Brit laat in de Sky Sports weten hoe hij kijkt naar de prestaties van de RB19: "Nou, het is echt een stukje geschiedenis. Ik bedoel, wat we hebben bereikt is heel erg bijzonder. Natuurlijk hebben we veel overgenomen van de RB18, een deel van het chassis is overgenomen, de ophanging is overgenomen en ook de versnellingsbak is hetzelfde. Dus waarschijnlijk heeft zestig procent van de auto vorig jaar ook geracet. Sommige onderdelen hebben we in ruim dertig races gebruikt."