Verstappen genoot van dominantie: "Kan gewoon niet beter"

Max Verstappen mag vandaag eindelijk zijn kampioenstrofee ophalen. Tijdens het FIA-gala in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe neemt hij voor het derde jaar op rij deze beker in ontvangst. Hij keek in Bakoe met een goed gevoel terug op zijn jaar en hij stelt dat het eigenlijk niet beter kan.

Verstappen toonde zich dit jaar een echte recordbreker. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur herschreef de geschiedenisboekjes en hij pakte vrijwel elk weekend een nieuw record. Hij won in totaal negentien Grands Prix in 2023 en hij werd ook de coureur met het hoogste winstpercentage in één jaar en de coureur met de meeste WK-punten in één seizoen. Verstappen werd dan ook al vroeg in het seizoen kampioen.

Genieten

Bijna twee weken na de seizoensfinale in Abu Dhabi nam Verstappen voorafgaand het FIA-gala nog één keer de tijd op terug te kijken op zijn jaar. Tijdens de persconferentie in Bakoe sprak hij zich uit: "We hebben dit jaar veel gewonnen. Heel veel. Ik vond het vooral mooi dat we dat als team mochten bereiken. Over het verbreken van records heb ik voorafgaand het jaar niet nagedacht. We wilden gewoon ieder weekend blijven winnen en het momentum vasthouden. We wilden ook blijven genieten, want het besef dat je maar zelden zo succesvol bent, was er altijd."

Realisme

Verstappen weet dat hij een aantal bizarre records heeft gepakt. Hij kijkt met een eerlijke blik naar de toekomst: "Realistisch gezien kan het gewoon niet veel beter. Ik weet ook niet of dat het doel moet zijn. Of je nu weer moet proberen om voor twintig zeges te gaan. Het gaat er wat mij betreft ook helemaal niet om dat we qua cijfers nog beter doen, het gaat er om dat we zelf vooruitgang boeken. Dat de auto straks weer beter is. Als dat doet en je kunt meedoen om de titel, maar je wint maar tien keer, dan is dat prima. Alle teams leren bij, dus het zal volgend jaar dichterbij elkaar zitten."