Wolff doorbreekt stilte en kondigt mogelijke juridische stappen aan

In navolging van Susie Wolff heeft ook Toto Wolff gereageerd op het onderzoek van de FIA naar hun werkzaamheden. De autosportfederatie stelde een onderzoek in naar mogelijke belangenverstrengeling, maar gisteren zagen ze daar toch weer vanaf. Wolff wil niet te veel zeggen, maar hij wijst wel naar juridische stappen.

Wolff en zijn vrouw Susie stonden deze week in het middelpunt van de aandacht. Nadat er in een artikel van F1 Business Magazine werd gesuggereerd dat Wolff mogelijk toegang had tot vertrouwelijke FOM-informatie, opende de FIA een onderzoek. Mercedes, Susie Wolff, alle Formule 1-teams en de Formule 1 zelf reageerde woedend. Wolff zweeg, maar daar is nu verandering ingekomen.

Het team van Mercedes deelde zojuist een kort statement met daarin de reactie van Toto Wolff op de zaak. Hierin worden juridische stappen bevestigd: "We begrijpen dat er veel media-aandacht is voor de gebeurtenissen van deze week. Momenteel zijn we bezig met juridische zaken met de FIA. We wachten op volledige transparantie over wat er deze week is gebeurd en we nadrukkelijk naar alle juridische rechten gewezen. Daarom vragen we jullie voor begrip voor het feit dat we nu niet officieel gaan reageren op de zaak."