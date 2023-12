Horner verwacht dat Verstappen blijft racen tot de motivatie op is

Max Verstappen beleefde dit jaar een geweldig seizoen in de Formule 1. Hij pakte zijn derde wereldtitel en hij herschreef de geschiedenisboekjes. Hoeveel titels er nog gaan volgen, is gissen. Christian Horner stelt dat Verstappen zal blijven racen zolang hij gemotiveerd is.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog veel meer dromen heeft in de autosport. Hij zal niet tot de laatste snik blijven rijden in de Formule 1, hij droomt van GT-races en een deelname aan de 24 uur van Le Mans. Toch heeft Verstappen de meeste zekerheid van het huidige Formule 1-veld. Hij beschikt immers over een contract tot en met 2028 bij het team van Red Bull Racing.

Of Verstappen daarna nog doorgaat in de Formule 1, valt niet te zeggen. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner kan daar geen antwoord op geven. In de podcast van Sky Sports is Horner eerlijk: "Zolang hij gemotiveerd is zal hij blijven racen in de Formule 1. Maar, als hij de interesse verliest, dan denk ik niet dat hij hier nog langer zal blijven. Hij kent zichzelf. Max ziet andere coureurs op hun 42ste nog racen in de Formule 1, maar ik twijfel eraan of wij hem op die leeftijd nog aan het werk zullen zien."