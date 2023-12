Sainz waarschuwt Red Bull: "Ik vertrouw op Ferrari"

Het team van Red Bull Racing was dit jaar bijna onverslaanbaar in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal gaf de tegenstanders amper de ruimte om ook voor de zege te vechten. Alleen Carlos Sainz wist Red Bull één keer te verslaan in een Grand Prix. Hij vertrouwt op zijn werkgever Ferrari en hij wil in 2024 vol de aanval openen.

Sainz schreef dit jaar de Grand Prix van Singapore op zijn naam. De Spanjaard profiteerde in de straten van de Aziatische stadsstaat van een rampzalig weekend van Red Bull. De Oostenrijkse renstal was verder vrijwel elk weekend onverslaanbaar. Ferrari, McLaren, Aston Martin en Mercedes probeerden allemaal de aanval te openen, maar dat was hopeloos. Red Bull en stercoureur Max Verstappen grepen met speels gemak de titels.

Sainz wil in 2024 de aanval gaan openen op Red Bull. Hij was redelijk tevreden met de Ferrari van dit jaar, maar hij zag nog genoeg verbeterpunten. In gesprek met zijn landgenoten van DAZN kijkt hij met veel zelfvertrouwen vooruit: "Ik heb veel vertrouwen in dit team. Ik vertrouw op de mogelijkheden die we in de fabriek hebben om de boel om te keren. Er waren circuits waar we de pole position pakten met drie tienden voorsprong op Red Bull. In de kwalificatie was onze auto gewoon heel erg goed. We hebben nu een auto nodig die alles kan op alle terreinen."