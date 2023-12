Verstappen ziet McLaren als belangrijkste rivaal voor 2024

Max Verstappen werd dit jaar met speels gemak wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur speelde met zijn concurrenten en hij won slechts drie keer niet. Verstappen verwacht zelf dat het in 2024 veel spannender zal worden en hij wijst vooral naar McLaren.

Verstappen pakte dit jaar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse coureur had regelmatig een grote voorsprong op de rest van het veld en regelmatig was het voor de race al duidelijk dat Verstappen zou gaan winnen. Red Bull had daarnaast een oppermachtige wagen gebouwd en de andere teams moesten opzoek naar oplossingen om de bolides van Oostenrijkse makelij te verslaan.

Sommige mensen denken dat Verstappen ook in 2024 weer met gemak wereldkampioen zal gaan worden. Verstappen zelf is daar niet zo zeker van en hij stelt bij de NOS dat vooral het team van McLaren een grote uitdager zal worden: "Het is heel moeilijk om dit in te schatten. Elk weekend was het weer een ander team dat zich even goed liet zien. McLaren leek het goed op de rit te hebben, maar daarna hadden ze weer een dipje. Ze lijken daar wel te weten welke kant ze op moeten gaan en er werken goede mensen. Maar ook bij Mercedes willen ze weer winnen en Ferrari weet ook wat ze moeten doen."