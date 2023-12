FIA stopt onderzoek naar Toto en Susie Wolff

De FIA heeft zelf een einde gemaakt aan het onderzoek naar Toto en Susie Wolff. Eerder deze week werd er een onderzoek gestart naar mogelijke belangenverstrengelingen, maar dat is nu niet meer het geval. Die FIA gaat ervanuit dat alles in orde is.

Dinsdagavond maakte de autosportfederatie bekend dat ze een onderzoek hadden geopend naar mogelijke belangenverstrengeling. Wolff zou volgens geruchten informatie hebben ontvangen van zijn vrouwe Susie Wolff, die werkzaam is bij de F1 Academy. Mercedes, de Formule 1, Susie Wolff en alle teams reageerden boos en ontkennend. De FIA heeft zojuist via een statement een einde gemaakt aan de zaak. Ze stellen dat het systeem van de FOM sterk genoeg is om dit soort situaties te voorkomen en ze hebben het onderzoek gesloten.